Antalya’nın güreş ağası Ertan Aslancan 12 yıl sonra hayatını kaybetti

Çıkan anlaşmazlık sonucu vurulduktan sonra felç olan, görme ve konuşma yeteneğini kaybeden eski güreş ağası Ertan Aslancan 12 yıl tekerlekli sandalyede yaşamı mücadelesini sürdürdü. Konuşma yeteneğini kaybetti.

BAKIM EVİNDE KALIYORDU

Sürekli bakıma ihtiyacı olduğu için yakınları tarafından bakım evine yerleştirilen eski güreş ağası Ertan Aslancan yaşam mücadelesini 12 yıl sonra kaybetti. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Kemer ilçesine götürüldü. Burada yakınları ve sevenleri gözyaşları arasında toprağa verildi.

Binerce kişi cenazeye katılması dikkat çekti. Ağabeyi Ramazan Aslancan, "12 yıldır tekerlekli sandalyede yaşam mücadelesi verdi. Ancak daha fazla dayanamadı. Kardeşim Kemer'in en çok sevilen simalarından biri idi.