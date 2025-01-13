12 yıldır aranan hırsız Ardahan’da yakalandı

Ardahan'da gerçekleşen soygun olayı, güvenlik kameralarına yansıyan ilginç görüntülerle dikkat çekti. Çelik kasa hırsızı olarak bilinen ve 12 yıldır firari olan G.D., 30 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu. Şüpheli, son soygununda da suçüstü yakalanmamak için ilginç bir yöntem izledi: Güvenlik kamerasına tırmanarak açısını değiştirdi. Ancak bu çabası, yakalanmasını engelleyemedi.

Birçok İlde Soygun Yapmış

Kocaeli, Tekirdağ ve Kahramanmaraş'ta soygunlara karıştığı belirlenen G.D., son olarak Ardahan'a geldi. Burada bir iş yerine giren şüpheli, çelik kasayı patlatarak içindeki parayı çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızın kasayı patlatmadan önce kameranın açısını değiştirdiği ve ardından rahatça soygunu gerçekleştirdiği görülüyor.

Polis 18 Saatlik Çalışmayla Şüpheliyi Yakaladı

Soygunun ardından harekete geçen Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını detaylı şekilde inceledi. Yapılan 18 saatlik çalışmanın sonucunda şüpheli G.D.'nin saklandığı yer tespit edildi. Düzenlenen operasyonla, firari zanlı ile birlikte 83 bin lira nakit para ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Kaçmaya Çalışırken Yakalandı

Yakalanan şüphelinin, iki arkadaşıyla birlikte Ardahan'dan kaçmaya çalıştığı sırada kıskıvrak yakalandığı öğrenildi. G.D.'nin daha önceki suçlarına ilişkin incelemeler de devam ediyor.

Adliyeye Sevk Edildi

Yakalanan zanlı ve beraberindeki iki kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler ve operasyon detayları, adli makamlarca delil olarak değerlendirilecek. Yetkililer, hırsızlık ve benzeri suçlarla mücadele kapsamında güvenlik önlemlerinin artırılacağını belirtti. Olay, Ardahan halkı arasında geniş yankı uyandırırken, polisin hızlı operasyonu vatandaşlardan takdir topladı.