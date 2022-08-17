12 yıllık iş kazası davasında raporlar çelişti!

İstanbul'da bir inşaat firmasında demirci ustası olarak çalışan Abdülselam Turaci, iddiaya göre 14 Aralık 2010 tarihinde inşaat demirlerini omzunda taşırken, yaklaşık 2 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Kısa süre dinlendikten sonra işverenin geri çağırması sonucu iyileşmeden çalışmaya başlayan Turaci, kazadan 6 gün geçmesine rağmen ağrıları geçmeyince hastaneye gitti. 15 gün rapor alan adam, kazayı Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirmediği öne sürülen işvereni tarafından işten çıkarıldı.

İŞ KAZASINI SGK'YA BİLDİRMEDİLER

Olayın ardından zor günler geçiren Abdülselam Turaci, 2011 yılında avukatı aracılığıyla Üsküdar İş Mahkemesi'ne bir dilekçe verdi. Turaci, yaşadığı kaza sonucu sakatlandığı ve sonrasında da işten çıkarıldığı için yasal faizi işleyecek şekilde işveren hakkında toplamda 11 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı.

ŞİRKET AVUKATINDAN KARŞI CEVAP

Ardından İnşaat şirketinin avukatı da mahkemeye bir cevap dilekçesi sundu. Dilekçede şirket sorumlusuna iş kazasına dair Turaci ya da iş arkadaşları tarafından bilgi verilmediği, söz konusu kazada Turaci'nin asli kusurlu olduğu ve tüm işçiler gibi Turaci'ye de iş güvenliği eğitimi verildiği iddia edildi. Ayrıca cevap dilekçesinde davanın reddine karar verilmesi istendi.

BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE İŞVEREN YÜZDE 80 KUSURLU

İstanbul Anadolu 20. İş Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında davalı işverenin yüzde 80 oranında kusurlu bulunduğuna dair bilirkişi raporu geldi. Mahkeme işverenin davacı Abdülselam Turaci'ye maddi ve manevi olmak üzere toplamda 5 bin lira ödemesine hükmetti.

İSTİNAFTAN YEREL MAHKEME KARARINA ONAMA

Yerel mahkemenin kararının ardından dosya İstinaf Mahkemesi'ne gitti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi, Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Dairesi'nin davacının iş göremezlik derecesini yüzde sıfır olarak gösterdiğine dair raporu bakarak yerel mahkemenin verdiği 5 bin liralık tazminat kararını onadı. Mahkeme, yerel mahkemenin kararının davacıyı zenginleştirmeyeceğini ve davalıyı da fakirleştirmeyeceğine vurgu yaparak tarafların istinaf başvurusunu reddetti.

"DEVLET HASTANELERİ BAŞKA ATK BAŞKA SÖYLÜYOR"

Abdülselam Turaci ise başına gelen kaza ve yaşadıklarıyla ilgili, "Şu an kolumu kullanamıyorum, merdiven inip çıkamıyorum. 200 metrelik yolu ancak dinlenerek yürüyebiliyorum. Başakşehir Devlet Hastanesi bana yüzde 43, Okmeydanı Devlet Hastanesi ise yüzde 65 ömür boyu engelli raporu verdi. Mahkemenin sevk ettiği Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Dairesi yüzde 0 oranında iş göremezlik raporu verince şaşırdım" dedi.

RAPORLARIN KARIŞTIRILDIĞI İDDİASI

Turaci 3 farklı kurumun farklı derecede raporlar vermesiyle ilgili ise "Benim yerime başkasının MR'ını ve filmlerini Adli Tıp Kurumu'na gönderdiklerinden şüpheleniyorum. Çünkü devlet hastanesindekiler de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin doktoru. ATK yüzde 40, 35 oranında tespit yapsa diyebilirsiniz ki yanılma payı olabilir ama ATK yüzde 0 veriyor. Diğer hastane yüzde 65 veriyor. Bu durumda ortada kaldım" şeklinde konuştu.

"CUMHURBAŞKANIM DUYUN SESİMİ"

Avukatının kendisiyle ilgilenmediğini, itiraz için gerekli süreyi kaçırdığını ve kendisine bilgi vermediğini söyleyen Turaci, Anayasa Mahkemesi'ne kendisinin müracaat ettiğini belirterek devlet hastanelerinin engelli yönündeki raporunu dikkate alarak karar vermesini talep etti. Turaci, "Anayasa Mahkemesi yetkililerinden ricam, Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Adalet Bakanım, Sayın İçişleri Bakanım Allah rızası için sizden yardım istiyorum. Ortada kaldım, çalışamıyorum, sağlam değilim. Yüzde 0 diye rapor verdiler, sağlam görünüyorum ama madalyonun öbür tarafında sakatım, çalışamıyorum. Engelli aylığından başka bir gelirim yok. Ne yapabilirim ki? Balıkesir'den geldim, pansiyon günlüğü 500 lira para istedi. Son 1 haftadır 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sandalye üzerinde sabahlıyorum" dedi.