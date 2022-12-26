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Giriş Tarihi: 26.12.2022

120 bin düzensiz göçmen sınır dışı edildi

AA
120 bin düzensiz göçmen sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, yılbaşından bu yana sınır dışı edilen 119 bin 817 düzensiz göçmen ile ülke tarihindeki en yüksek sınır dışı sayısına ulaşıldığını bildirdi. Açıklamada, "Sınırlarımızda alınan etkili tedbirler sayesinde 2022'de 274 bin 311 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir. 2016'dan bu yana ülkemize girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı ise 2 milyon 737 bin 732 olmuştur. Doğu ve güney sınırlarımızdaki göç baskısı, yani ülkeye kaçak giriş denemeleri, alınan tedbirlerle birlikte bir önceki yıla göre yüzde 38 azalmıştır" denildi.

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120 bin düzensiz göçmen sınır dışı edildi
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