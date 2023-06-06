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Giriş Tarihi: 6.6.2023 23:32 Son Güncelleme: 7.6.2023 01:42

Adıyaman´da 120 gündür aranıyordu! Cesedi bulundu

Adıyaman´da 6 Şubat depreminin enkaz kaldırma çalışmaları esnasında bulunan cesedin, 120 gündür kayıp olarak aranan Sude Nur Duran´a ait olduğu ortaya çıktı.

İLKER ŞAHİN
Adıyaman´da 120 gündür aranıyordu! Cesedi bulundu

Adıyaman´da 6 Şubat depreminin enkaz kaldırma çalışmaları esnasında bulunan cesedin, 120 gündür kayıp olarak aranan Sude Nur Duran´a ait olduğu belirlendi. Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi Filistin Caddesi üzerinde enkaz kaldırma çalışması yapan bir kepçe operatörü bir kadın cesediyle karşılaşarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri enkaz yerinde ve cesette incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından kimliği belirsiz cesedin kayıp olarak aranan 20 yaşındaki Sude Nur Duran´a ait olduğu belirlendi. Öte yandan, Sude Nur Doğan´ın annesi, babası ve erkek kardeşinin de depremde hayatını kaybettiği belirtildi.

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Adıyaman´da 120 gündür aranıyordu! Cesedi bulundu
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