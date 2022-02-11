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Giriş Tarihi: 11.2.2022 15:36 Son Güncelleme: 11.2.2022 15:53

120 metre uzunluğundaki tır 38 gün sonra Habur’a ulaştı

MEHMET DEMİRHAN
120 metre uzunluğundaki tır 38 gün sonra Habur’a ulaştı

Hatay’ın İskenderun ilçesinden yola çıkan yaklaşık 120 metre uzunluğundaki ağır yüklü tır 38 gün sonra Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı’na ulaştı.

Hatay'ın İskenderun Limanı'ndan 4 Ocak'ta yola çıkan ve termik santral parçası taşıyan 6 metre genişliğinde 120 metre uzunluğundaki tır, 38 günlük yolculuğun ardından bugün Silopi ilçesine ulaştı.

Sıkı güvenlik önlemleri altından yaklaşık 15 kilometrelik hızla kent merkezinden geçiş yapan tıra 5 farklı araç eşlik ediyor. Yolda oluşabilecek sorunlar için de vinçte hazır bulunuyor.

Karayolu ekiplerinin kontrollü geçişi ile Habur Sınır Kapısı yakınında duran tırdan bazı parçaların sökülmesine başlandı.

İşlemim tamamlanmasının ardından tekrar yola devam edecek tırın 15 gün sonra Irak'ın Süleymaniye kentine ulaşması bekleniyor.

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120 metre uzunluğundaki tır 38 gün sonra Habur’a ulaştı
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