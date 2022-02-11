120 metre uzunluğundaki tır 38 gün sonra Habur’a ulaştı

Hatay'ın İskenderun Limanı'ndan 4 Ocak'ta yola çıkan ve termik santral parçası taşıyan 6 metre genişliğinde 120 metre uzunluğundaki tır, 38 günlük yolculuğun ardından bugün Silopi ilçesine ulaştı.
Sıkı güvenlik önlemleri altından yaklaşık 15 kilometrelik hızla kent merkezinden geçiş yapan tıra 5 farklı araç eşlik ediyor. Yolda oluşabilecek sorunlar için de vinçte hazır bulunuyor.
Karayolu ekiplerinin kontrollü geçişi ile Habur Sınır Kapısı yakınında duran tırdan bazı parçaların sökülmesine başlandı.