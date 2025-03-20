Mersin’de kuyumcudan 120 milyonluk vurgun: Yüzlerce kişiyi böyle mağdur etmişler!

Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Akdeniz İlçesinde faaliyet gösteren kuyumcu Ö.A. iş yeri hakkında müşterilerinin satın aldığı altınları ve iş yerinde altın bozduran şahısların parasını vermediği şeklindeki müracaatlar üzerine soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma ve yapılan tespitlerde kuyumcunun 116 müştekiden 120 milyon TL haksız kazanç elde ettiği anlaşılması üzerine firma sahibi ve 2 firma müdürünün de aralarında bulunduğu 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan eş zamanlı operasyonda firma sahibi şüpheli İstanbul Hava Limanında, firma müdürü gizlendiği yayla evinde, diğerleri ise çeşitli adreslerde olmak üzere 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde, iş yerlerinde ve ofislerinde yapılan aramada toplam 7 milyon TL değerinde altın, Türk Lirası, döviz ve birçok dokümana el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1'i ev hapsi, kuyumcu sahibi Ö.A., müdür konumundaki O.B. ve İ.H.S. tutuklandı.