121 yıllık Sarıyer Askerlik Şubesi misyon şeflerini ağırlayacak

SABAH, kamuoyu tarafından oldukça merak edilen Sarıyer Askerlik Şubesi'ndeki restorasyon çalışmalarını Milli Savunma Bakanlığı'ndan aldığı özel izinle görüntüledi.1901 yılında inşa edilen ve günümüze kadar askerlik şubesi olarak kullanılan Yeniköy'deki tarihi binanın restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. Alanında uzman ekiplerin yürüttüğü restorasyonla bina ilk inşa edildiğindeki haline çevrilecek. Çalışmalar sırasında zamanla duvar boyalarının ve alçıların altında kalmış Osmanlı sancağı figürü de gün yüzüne çıkartıldı. Öte yandan binanın önündeki Atatürk büstü için de tarihi binada şeref köşesi oluşturulacağı ve büstün oraya yerleştirileceği kaydedildi. Restorasyon işlemi bittiğinde tarihi binanın, "Millî Savunma Bakanlığı Yeniköy Seminer ve Toplantı Salonu" ismiyle hizmete alınacağı öğrenildi. Ülkemize gelen yabancı konuklarla gerçekleştirilecek toplantılara ev sahipliği yapacak olan bina, bir çok ulusal ve uluslararası toplantının da düzenleneceği bir karargâh görevini yürütecek.