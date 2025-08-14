124. DHY KURA TAKVİMİ 2025: 124.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

124. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura takvimi açıklandı. Takvime göre, eş mazereti başvurularını önceden yapmayan kişiler, göreve başladıktan sonra eş mazereti gerekçesiyle atama talebinde bulunamayacak. Bu durum, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 30. maddesi kapsamında değerlendirilecek; maddeye göre sağlık ve can güvenliği mazeretleri hariç, atama öncesinde var olan mazeretler için nakil talebinde bulunabilmek amacıyla en az bir yıl fiilen görev yapmış olma şartı aranıyor. Peki, 124. Dönem DHY kurası ne zaman yapılacak? İşte detaylar...