124. DHY KURA TAKVİMİ 2025: 124.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

124. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura takvimi açıklandı. Takvime göre, eş mazereti başvurularını önceden yapmayan kişiler, göreve başladıktan sonra eş mazereti gerekçesiyle atama talebinde bulunamayacak. Bu durum, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 30. maddesi kapsamında değerlendirilecek; maddeye göre sağlık ve can güvenliği mazeretleri hariç, atama öncesinde var olan mazeretler için nakil talebinde bulunabilmek amacıyla en az bir yıl fiilen görev yapmış olma şartı aranıyor. Peki, 124. Dönem DHY kurası ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
124. Dönem DHY Kura Takvimi
Mazeret (Eş ve Sağlık) Kurası ön başvuruları kabul edilen adaylar için münhal yerler ile Genel Kuraya ait münhal yerler, 28 Ağustos 2025 Perşembe günü ilan edilecektir.
Tüm adaylar, tercihlerini 28 Ağustos 2025 Perşembe – 2 Eylül 2025 Salı günü saat 18.00'e kadar Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden (https://ekip.saglik.gov.tr) yapabileceklerdir.