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Giriş Tarihi: 9.12.2022 13:48 Son Güncelleme: 9.12.2022 13:50

125 düzensiz göçmen yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda 125 düzensiz göçmen yakalandı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
125 düzensiz göçmen yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca, 1-7 Aralık 2022 tarihleri arasında "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti"nin önlenmesine yönelik hudut birliği ile koordineli ikinci hatta oluşturulan komando destekli özel timler tarafından adli makamların koordinesinde 12 ayrı göçmen kaçakçılığı olayına müdahale edildi. Operasyonlarda 125 düzensiz göçmen ve bu göçmenleri yasadışı yollarla yurda sokmaya çalışan 6 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan organizatörlerin tamamı sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Yasa dışı yollarla yurda sokulmaya çalışılan 125 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.

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125 düzensiz göçmen yakalandı
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