125 yaşındaki asırlık çınar vefat etti

Şanlıurfa'lı 70 torunlu 9 çocuklu 125 yaşındaki Hadi Çiftyürek hayatını kaybetti. Hilvan ilçesinde yaşayan 125 yaşındaki Hadi Çiftyürek yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Çiftyürek uzun yıllar boyunca gönüllü olarak camilere hizmet vermiş bir isimdi. Çiftyürek Hilvan'da toprağa verildi. Hadi Çiftyürek'nın oğlu Lütfü Çiftyürek "Babam çoğu zaman oruçlu olurdu. Yaşlı olmasına rağmen akli dengesi yerindeydi. Ölene kadar hep 3 aylarda orucunu tutardı, herkesi tanırdı. Hafızası hep yerindeydi" dedi.