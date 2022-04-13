126 yıllık bitmeyen dava





DAVANIN BİTMESİNİ İSTEMEYENLER VAR

Önceki gün görülen son duruşmadan sonra konuyla ilgili bilgi almak üzere kendisiyle görüştüğümüz Avukat Prof. Dr. Ahmet Battal şunları söyledi:

"Müvekkillerimiz olan Ersak'ların büyük dedeleri Daşlı Hamdan Ağa'nın sağlığında başlayan bu arazi ihtilafı Cumhuriyet döneminde de maalesef ardarda çok sayıda dava biçiminde devam etmiş ve en son 1978'den bu yana da 1978/181 Esas numarası ile Mardin Kadastro Mahkemesinde görülmeye başlanmış. Halen ilk derece mahkemesi karar verebilmiş değil. İlk derece aşaması bu kadar uzun süren başka bir dava var mıdır bilemiyorum. Mazisi ve dosyanın karışıklığı sebebiyle zor bir dava. Ama davanın bitmesini istemeyen birileri özellikle karıştırıp zorlaştırmış gibi görünüyor. Biz de bulmaca çözer gibi çözmeye çalıştık ve dosyayı özetleyen altmış üç sayfalık bir beyan dilekçesi hazırlayıp verdik. Dosyayı incelerken kendimizi yakın tarih kazısı yapar gibi hissettik. Hani merhum Şair Abdurrahim Karakoç'un 'Hakim Bey' isimli meşhur şiiri var ya. İşte o şiirdeki gibi 'Bu dava dedemden kaldı Hakim Bey'! Bir seneden bu yana meslektaşlarım Av. İbrahim Aktaşcı ve Saffet Eltaş ile birlikte haklı olduklarına inandığımız müvekkillerimiz adına davayı takip ediyoruz. Daha önce yapılan keşifleri yeterli görmeyen Mahkeme yeniden keşifler yaptı, raporlar aldı ve şimdi artık karar aşamasına geldi."