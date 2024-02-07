128 yıllık Osmanlı sancağı 21 yıl sonra evine döndü

Osmanlı sancağı, Hadim ilçesinde bulunan Dedemli Mahallesi Büyük Camisi'nden 21 yıl önce çalındı. Yıllar sonra bir vatandaş sancağın durumu ile ilgili CİMER'e başvuru yaptı. Jandarma ekipleri bu başvuru üzerine yaptığı çalışmada, 128 yıllık Osmanlı sancağının 2006 yılında Bursa'nın Osmangazi ilçesinde jandarma ekiplerince şüphelilerle birlikte ele geçirildiği bilgisine ulaştı. Hadim Kaymakamlığı, etnoğrafik kültür niteliğinde eser statüsündeki sancağın yeniden geri getirilmesi için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bursa Müze Müdürlüğü ile irtibata geçek başvuruda bulundu. Bursa 5. Asliye Ceza Mahkemesi de bu isteği kabul ettiği ve sancak mahkeme kararıyla Hadim Kaymakamlığına teslim edildi.