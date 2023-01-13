12’nci kattan düşerek öldü

Bakırköy Ataköy'de 14 katlı binanın 12'inci katından düşen Nazan A. (63) hayatını kaybetti. Şüpheli bulunan olaya ilişkin polis çalışma başlattı. Olay, dün saat 16.30 sıralarında Nilüfer Sokak'ta meydana geldi. Bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen Nazan A., kızı ile birlikte yaşadığı 14 katlı binanın 12'inci kattaki evinin penceresinden aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Nazan A'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis olaya ilişkin çalışma başlatırken, Nazan A.'nın psikolojik sorunları olduğu ve daha önce intihara teşebbüs ettiği ileri sürüldü.