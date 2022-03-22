13 adreste ele geçirildi! 214 bin 300 litre...

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Tuzla, Ataşehir, Pendik, Beykoz, Sultanbeyli, Ümraniye ve Avcılar İlçeleri'nde 13 farklı adrese "Akaryakıt Kaçakçılığı" operasyonu düzenledi. "10 Numara Yağ" olarak adlandırılan ve satılarak piyasaya sürülmeye hazır halde toplam 214 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Akaryakıt kaçakçılığında kullanılan dokuz adet araca da el konuldu. Gözaltına alınan 16 şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan ötürü adli işlem yapıldı.