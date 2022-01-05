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Giriş Tarihi: 5.1.2022 11:15 Son Güncelleme: 5.1.2022 11:21

13 araca kurşun sıktı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
13 araca kurşun sıktı

Gaziantep’te park halindeki 13 araca silahla ateş açarak zarar veren şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te gece mahallede park halinde duran 13 araca pompalı tüfekle ateş açarak zarar veren şüpheli 2 av tüfeği, 2 tabanca ve çok sayıda mermiyle birlikte yakalandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde önceki gün meydana gelen olayda, Karataş ve Akkent Mahallelerinde park halindeki araçlara tabanca ile ateş edilerek zarar verilmesi yönündeki şikayetler üzerine Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipleri, olayları gerçekleştirdiği tespit edilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan F.D. isimli şüpheliyi gece evinde yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin ikametinde ve aracında yapılan aramada 2 adet ruhsatsız av tüfeği, bir adet kurusıkı tabanca ve bir havalı tabanca, 73 adet fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli hakkında 13 ayrı araca zarar verme nedeniyle yasal işlem başlatıldı.

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13 araca kurşun sıktı
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