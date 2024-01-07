MEB’in projesi 81 ildeki minikleri oyun neşesiyle kucakladı: 13 bin 200 çocuk oyun sandığıyla güldü

Şartları elverişsiz hanelerdeki çocukları ev ortamında desteklemek amacıyla MEB, UNICEF Türkiye işbirliğinde "Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Artırılması" projesi dahilinde "Benim Oyun Sandığım" adlı çalışma başlatılmıştı. İçinde 52 farklı materyali bulunan sandığın verildiği proje sayesinde çocukların yüzü gülmeye devam ediyor. Setler, çocuğun, sosyal, duygusal, bilişsel, dil, motor becerilerini üst düzeyde destekleme bilinciyle hazırlanıyor.Her sandığa çocuğun ismi yazılıyor, kutuya sayı çubuğu, bloklar, kuklalar, yap-boz, hikaye setleri, kalem, defter, oyuncak, yazı tahtası, top gibi malzemeler konuluyor. Özenle paketlenen kutular ailenin evi nerede olursa olsun gidilerek, birebir elden teslim ediliyor.Sette, materyallerin yanı sıra aileleri çocuk gelişimi konusunda bilgilendirecek mesajların, öğrencilerin gelişimine katkı sunacak etkinliklerin, pratik bilgilerin olduğu bir de takvim var. 365 günlük "Erken Çocukluk Eğitimi Takvimi'nde 21 ayrı başlıkta yaklaşık 2 bin 650 içerik yer alıyor. Buna göre "Benim Oyun Sandığım" yalnızca 2022-2023 eğitim öğretim yılında 13 bin 200 çocuğa ulaştı. Sandık dağıtılan çocukların ilgili öğretmenler tarafından izlendiği, uygulamanın çocuklarda okula hazırlık ve okul korkusunun yenilmesi açısından faydalı görüldüğü öğrenildi.