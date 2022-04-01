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Giriş Tarihi: 2.4.2022

13 bin 367 yeni vaka, 45 vefat

ANKARA
13 bin 367 yeni vaka, 45 vefat
Türkiye'de dün 265 bin 362 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 367 kişinin testi pozitif çıktı. 45 kişi yaşamını yitirirken, iyileşenlerin sayısı 14 bin 858 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85.36, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93.09 olarak kayıtlara geçti. Uygulanan toplam aşı miktarı ise 147 milyon 57 bin 130 doza yükseldi. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da yoğun bakım ve servis doluluk oranlarının Omicron öncesi döneme kıyasla üçte bire indiğini bildirdi.

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13 bin 367 yeni vaka, 45 vefat
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