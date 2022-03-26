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Giriş Tarihi: 27.3.2022

13 bin 849 yeni vaka, 70 vefat

ANKARA
13 bin 849 yeni vaka, 70 vefat
Türkiye'de dün 267 bin 848 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 849 kişinin testi pozitif çıktı. 70 kişi hayatını kaybederken, iyileşenlerin sayısı 17 bin 673 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85.32, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93.07 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 751 bin 309 doza yükseldi. 18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu. En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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13 bin 849 yeni vaka, 70 vefat
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