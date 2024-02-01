Haberler Yaşam Haberleri 13 bin kilometreden gelip Beşiktaş’ta Çelik kasa soydular Şilili iki hırsız tutuklandı
Giriş Tarihi: 1.2.2024 13:17 Son Güncelleme: 1.2.2024 13:23

13 bin kilometreden gelip Beşiktaş’ta Çelik kasa soydular Şilili iki hırsız tutuklandı

İstanbul Beşiktaş’ta bir iş adamının evine giren hırsızlar içerisinde milyonluk saat ve ziynet eşyası bulunan Çelik kasayı alıp kaçtı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri görüntülerden tespit edilen iki şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin 13 bin 700 kilometre uzaktan Şili’den geldikleri ortaya çıktı. Şilili iki hırsız işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
13 bin kilometreden gelip Beşiktaş’ta Çelik kasa soydular Şilili iki hırsız tutuklandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Beşiktaş, Bakırköy, Esenyurt ve Ümraniye'de 11-24 Ocak tarihlerinde ikisi girişimde kalan 5 hırsızlık olayına ilişkin çalışma yürüttü. İncelemede, şüphelilerin ilk olarak Beşiktaş'ta girdikleri bir evden lüks marka 2 kol saati, 4 pırlanta yüzük, pırlanta bilezik, 6 pırlanta kolye, lüks marka 3 kalem, 200 Kanada doları ile içerisinde pasaportların bulunduğu kasayı çaldığı belirlendi.

Bakırköy'de iki ayrı adreste hırsızlık girişiminde bulunan şüphelilerin, daha sonra Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'ndaki banka şubesinden para çeken kişinin aracına koyduğu 250 bin lirasını çaldıkları tespit edildi. Son olarak aynı şüphelilerin, Ümraniye 19 Mayıs Caddesi'nde bir kişinin bankadan çektiği 7 bin 500 dolar, 2 bin lira ve cep telefonunu araç içerisinden çaldıkları saptandı.

13 BİN KİLOMETRE UZAKTAN GELMİŞLER

Zanlıların kimliklerini belirleyen ekipler, şüphelileri tam 13 bin 700 kilometre uzaktan Şili'den gelen Diego A.M.H. (43) ve Claudio P.Z.G'yi (58) Şişli'de yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin Esenyurt'taki adreslerinde yapılan aramada, 4 bin 59 dolar, 610 avro, 150 Brezilya reali, 20 bin pesos, 3 bin 850 lira, 6 parça kolye, kolye ucu ve bileklik, 11 saat ile 3 gram uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerin hırsızlık için belirledikleri adrese motosikletle geldikleri anlar çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
13 bin kilometreden gelip Beşiktaş’ta Çelik kasa soydular Şilili iki hırsız tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA