13 düzensiz göçmen yakalandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Mudanya ilçesinde faaliyet gösteren bir işyerine operasyon düzenledi. Yapılan denetimlerde, işyerinde çalıştırılan yabancı uyruklu şahıslardan 11'inin kimliksiz, 2'sinin ise çalışma izninin bulunmadığı belirlendi. Kaçak olarak çalıştırıldığı tespit edilen toplam 13 yabancı uyruklu kişi, deport edilmek üzere gerekli işlemlerin yapılması amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi. Yabancı uyruklu şahısları temin ettiği belirlenen şüphelilerden 1 kişi yakalandı.