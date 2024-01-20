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Giriş Tarihi: 20.1.2024 11:38 Son Güncelleme: 20.1.2024 11:59

13 günde 1 araç 7 motosiklet çalan 3 çocuk tutuklandı

Adana’da yılbaşı gecesi evden kaçan 17 yaşındaki M.E., buluştuğu iki arkadaşıyla birlikte 13 günde 1 otomobil 7 motosiklet çaldı. Polis tarafından yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
13 günde 1 araç 7 motosiklet çalan 3 çocuk tutuklandı

Adana'da yılbaşı gecesi evden kaçan M.E. (17), buluştuğu arkadaşları İ.E. (15) ve E.Ş. (17) ile birlikte 13 günde 1 otomobil, 7 motosiklet çaldı. Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen şüpheliler, çaldıkları motosikletlerden biriyle gezdikleri sırada yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

YILBAŞI GECESİ

Merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde oturan 17 yaşındaki M.E., yılbaşı gecesi evden çıktıktan sonra mahalleden arkadaşları İ.E. ve E.Ş. ile buluştu. Bir süre sokakta gezen şüpheliler, Ayhan H.'nin Pınar Mahallesi'ndeki apartmanın otoparkında park halindeki otomobilini, düz kontak yaparak çalıştırıp, çaldı. Şüpheliler daha sonra aynı mahalledeki 2 ayrı motosikleti de çaldı. Hırsızlık anları bölgelerdeki güvenlik kameralarına yansıdı.

AİLE KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

İhbarlar üzerine Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirleyip, yakalanması için çalışma başlattı. Bu süreçte eve dönmeyen M.E. için ailesi polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, soruşturma sırasında şüphelilerin farklı adreslerde 5 motosiklet daha çaldıklarını saptadı. Güvenlik kamerası görüntülerinden polis ekipleri şüphelilerin en son İsmetpaşa Mahallesi'ne gittiklerini belirledi.

ARAÇLAR SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Mahallede araştırma yapan polis, şüphelileri çaldıkları motosikletlerden biriyle gezdiği sırada yakaladı. Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinde, otomobil ve motosikletleri kullandıktan sonra hatırlamadıkları bölgelere bıraktıklarını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E., E.Ş. ve İ.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Çalıntı araçlar ise bulunarak, sahiplerine teslim edildi.

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13 günde 1 araç 7 motosiklet çalan 3 çocuk tutuklandı
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