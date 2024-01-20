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Giriş Tarihi: 21.1.2024

13 günde 8 araç çalan çocuk hırsızlar yakalandı

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
13 günde 8 araç çalan çocuk hırsızlar yakalandı
Adana'da yılbaşı gecesi evden kaçan M.E. (17), buluştuğu arkadaşları İ.E. (15) ve E.Ş. (17), Pınar Mahallesi'ndeki bir apartmanın otoparkındaki otomobili düz kontak yaparak çaldı. Daha sonra aynı mahalledeki 2 ayrı motosikleti de çalan 3 çocuğun hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Bu arada eve dönmeyen M.E. için ailesi polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, soruşturma sırasında şüphelilerin farklı adreslerde 5 motosiklet daha çaldıklarını saptadı. 13 günde 8 araç çalan 3 çocuk yakalanarak tutuklandı. Çalıntı araçlar ise bulunarak sahiplerine teslim edildi.

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13 günde 8 araç çalan çocuk hırsızlar yakalandı
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