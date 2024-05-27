13 ilde Sibergöz-41 operasyonu: 65 gözaltı

Yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik 13 ilde "Sibergöz-41" operasyou düzenlendi. Operasyonlar kapsamında toplam 65 şüpheli gözaltına alındı. Konya merkezli Adana, Mersin, Ağrı ve Kastamonu'da düzenlenen operasyonlarda; sosyal medyadan ulaştıkları ve yüksek kazanç vadettikleri vatandaşlara paylaşım, beğeni gibi görevler vererek haksız kazanç sağlayan ve bu paraları kripto borsasında aklamaya çalışan 14 şüpheli yakalandı.Organize suç örgütü kurarak "Çevrim İçi Yasa Dışı Bahis" suçunu işleyenlere yönelik Mersin merkezli Malatya ve Antalya'da gerçekleşen operasyonlarda ise, yasa dışı bahis oynanmasına imkân sağlayarak, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 31 şüpheli gözaltına alındı. Malatya ve Diyarbakır merkezli Adana, Mersin, Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay ve Karaman'da düzenlenen operasyonlarda da; "sahte klima ve tarım aleti satışı" ilanıyla vatandaşları dolandıran 20 şüpheli yakalandı. Aramalarda suçtan elde edilen 5 lüks araç ile çok miktarda ziynet eşyasına el konuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapanların enselerinde olduklarını açıkladı.