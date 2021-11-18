13 ilde yakalandılar! 10 tonu aşkın kaçak tütün ele geçirildi

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul merkezli 13 ilde 63 adrese kaçak tütün operasyonu düzenledi. Piyasa değeri yaklaşık dört milyon lira olan 10 ton 10 kilogram kaçak nargile tütünü, 955 kilogram kaçak tütün, dört sigara dolum makinesi, bin 250 adet kaçak puro, bin 870 paket kaçak sigara, iki elektronik hamur yoğurma makinesi, dokuz elektronik poşet vakumlama makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin; peynir tenekeleri, çay paketleri, oyuncak ve kırtasiye malzemeleri arasına gizledikleri kaçak tütünlere yasal kargo görünümü verdikleri, adreslere göndererek piyasaya sürdükleri ve yüklü miktarda haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.