13. kattan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Salık, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan Salık'ın Düzce Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü yüksek lisans öğrencisi olduğu öğrenildi.