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Giriş Tarihi: 1.12.2022 03:08

13. kattan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Düzce'de 15 katlı binanın 13'üncü katından aşağıya düşen Onur Salık (25) hayatını kaybetti. Salık'ın Düzce Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü yüksek lisans öğrencisi olduğu öğrenildi

AA
13. kattan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Merkeze Bağlı Konuralp Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 15 katlı binanın 13'üncü katından düşen Onur Salık (25), ağır yaralandı.

Olayı görenlerin bildirmesi üzerine mahalleye gelen 112 Acil servis ekipleri, yaralıyı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.

Salık, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan Salık'ın Düzce Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü yüksek lisans öğrencisi olduğu öğrenildi.

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13. kattan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
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