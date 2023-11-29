Haberler Yaşam Haberleri 13 kilogramdan fazla uyuşturucuyla yakaladılar
Giriş Tarihi: 29.11.2023 09:38 Son Güncelleme: 29.11.2023 09:53

13 kilogramdan fazla uyuşturucuyla yakaladılar

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; iki uyuşturucu madde satıcısını 13 kilogramdan fazla uyuşturucu maddeyle suçüstü yakaladı.

Emir SOMER Emir SOMER
13 kilogramdan fazla uyuşturucuyla yakaladılar

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; uyuşturucu madde ticareti yapılan iki adrese operasyon yaptı. M.A.D. ve R.Y. isimli iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 2 kilo 965 gram Marihuana maddesi, 13 gram Marihuana tohumu, 456 gram Kokain maddesi, 2 vakumlama makinesi, bir hassas terazi, 2 cep telefonu, bir ruhsatsız tabanca, 4 mermi, 160 bin lira ve bin 400 dolar ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edilen 2 suç ortağı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Hamas'tan Elon Musk'a Gazze çağrısı
Tunç Soyer, İzmir sel altındayken önce poz vermiş sonra yurtdışına gitmiş
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İmamoğlu’nun açtığı Büyükdere Atatürk Fidanlığına vatandaş giremiyor
Siz Kim’le dalga geçin bakalım
Başkan Erdoğan ve ailesinden asılsız paylaşımlara suç duyurusu
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Antonio Guterres ile görüştü: İsrail uluslararası hukuk önünde hesap vermeli
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Türk futbolunda şok! Bursaspor Başkanı Recep Günay açıladı...
Denizbank'tan 'gizli fon' açıklaması: Olaylar yaklaşık bir yıl öncesine kadar gittiği halde 7 Nisan'a kadar şikayet olmadı
ARKADAŞINA GÖNDER
13 kilogramdan fazla uyuşturucuyla yakaladılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA