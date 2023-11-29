13 kilogramdan fazla uyuşturucuyla yakaladılar

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; uyuşturucu madde ticareti yapılan iki adrese operasyon yaptı. M.A.D. ve R.Y. isimli iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 2 kilo 965 gram Marihuana maddesi, 13 gram Marihuana tohumu, 456 gram Kokain maddesi, 2 vakumlama makinesi, bir hassas terazi, 2 cep telefonu, bir ruhsatsız tabanca, 4 mermi, 160 bin lira ve bin 400 dolar ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edilen 2 suç ortağı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.