13 milyon kişiye teknoloji bağımlılığı eğitimi veriliyor

YEŞİLAY Genel Başkanı Mehmet Dinç, teknoloji bağımlılığıyla mücadele kapsamında her yıl 13 milyonu aşkın öğrenci ile ebeveyne eğitim verdiklerini belirtti. Adana'da düzenlenen programda konuşan Dinç, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı'na dijital teknoloji bağımlılığı konusunu da eklediklerini belirterek, "Eğitim programıyla her yıl 10 milyonun üzerinde öğrenci ve 3 milyon anne ve babaya teknoloji bağımlılığı nedir, ne kadar tehlikelidir, neler yapılması gerekir konularını anlatmaya çalışıyoruz" dedi. Yeşilay'ın 120 şubesi ile hizmet verdiğini söyleyen Dinç, vatandaşlara ücretsiz psikososyal destek sunduklarını, Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin 2019'dan itibaren teknoloji bağımlılığıyla mücadele konusunda da hizmet verdiğini dile getirdi.