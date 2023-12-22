Haberler Yaşam Haberleri 13 milyon liralık dolandırıcılığın 9'u yabanca 13 şüphelisi adliyede
Giriş Tarihi: 22.12.2023 16:45 Son Güncelleme: 22.12.2023 16:51

13 milyon liralık dolandırıcılığın 9'u yabanca 13 şüphelisi adliyede

Zonguldak'’ta başkasına ait araçları ilana koyarak ‘sazan sarmalı’ yöntemiyle 36 kişiden 13 milyon lira toplayan ve kripto para hesaplarına aktararak paranın izini kaybettirmeye çalıştığı iddia edilen 8’i İran, 1’i Azerbaycan uyruklu 13 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
13 milyon liralık dolandırıcılığın 9’u yabanca 13 şüphelisi adliyede

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 36 kişiyi başkasına ait araçları ilana koyarak 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandıran kişilerin peşine düştü. Ekiplerin araştırmasıyla 13 milyon liralık vurgun yapıldığı ve paranın kripto hesaplara aktarılarak izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi. Parayı takip eden ekipler, şüphelileri belirledi. Mersin, Antalya ve Adana'da eş zamanlı operasyon yapılarak 13 kişi gözaltına alındı, cep telefonlarına el konuldu.

Emniyetteki ifadeleri tamamlanan 8'i İran, 1'i Azerbaycan uyruklu 13 şüpheli sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

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13 milyon liralık dolandırıcılığın 9'u yabanca 13 şüphelisi adliyede
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