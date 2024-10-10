13 polisi şehit eden alçak saldırıda patlayıcıya malzeme temin eden kişiler yakalandı!

DEM BİNASINDA ARAMA

Bu arada sabah erken saatlerde DEM Parti il binasına giden polis arama yapıyor. Parti binasının bulunduğu Karadeniz Sokak'ı giriş çıkışlara kapatan polisin araması devam ediyor.

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