13 saniyede 492 bin TL dolandırıldı

Edirne'nin Doyran Köyü'nde çiftçilik yapan Saadettin K., telefon dolandırıcılarının ağına düştü. Saadettin K.'yı telefonla arayıp kendisini banka görevlisi olarak tanıtıp mesaj attı. Gelen mesajı tıklayan S.K., bir gün sonra bankaya gidip hesabından 492 bin TL'nin çekildiğini öğrenince soluğu savcılıkta aldı. Saadettin K., "Bankadan arıyoruz, hesabınızı ele geçirmek istiyorlar, size attığımız mesajı tıklayın" dediler. Ben de arayan numaraya baktım, 444'lü numaradan arıyorlardı, tıkladım. Daha sonra bankaya gittim hesabımdaki 492 bin TL'nin çekildiğini öğrendim. Her şey o kadar hızlı oldu ki, 13 saniyede hesabımda bulunan 492 bin TL paramı çektiler" dedi. Yürütülen çalışma sonrası Saadettin K.'nın 492 bin TL'si kurtarıldı.