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Giriş Tarihi: 12.3.2024 16:27

13 suçtan kaydı vardı: Kayseri'de yakalandı!

Kayseri'de polis ekipleri hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyon yaptı. 13 ayrı suç kaydı bulunan ve 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan aranan E.D., kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelinin 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla arandığı anlaşıldı.

İHA
13 suçtan kaydı vardı: Kayseri’de yakalandı!
Edinilen bilgiye Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Narkotim Motosikletli ekipleri ve infaz ekiplerince şehirdeki park bahçe ve boş alanlara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda; 13 ayrı suç kaydı bulunan ve 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan E.D. ekiplerden kaçmaya çalıştı ancak kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Yine ekiplerce 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.K. ve 2 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.K.' de ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı
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13 suçtan kaydı vardı: Kayseri'de yakalandı!
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