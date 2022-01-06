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Giriş Tarihi: 6.1.2022 11:22

13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunmuştu! İstenilen ceza belli oldu

DHA
13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunmuştu! İstenilen ceza belli oldu

Ankara'da, N.Y.'ye (13) içki içirip, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan; ancak küçük kızı eve baygın götürürken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıkan F.A. (22) hakkında, 'cinsel istismar' suçundan 16 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Mamak ilçesinde yaşayan 8'inci sınıf öğrencisi N.Y., iddiaya göre, sosyal medyadan tanıştığı F.A. ile 11 Kasım 2021'de buluşarak, birlikte alkol aldı. N.Y., bir süre sonra alkolün etkisiyle bayıldı. Bunun üzerine F.A., N.Y.'yi kucağına alıp, aracına bindirerek, kızın Mamak'taki evine götürdü. Bir süre sonra F.A., evden ayrıldı. N.Y.'nin ailesi, komşularının durumu anlatması üzerine eve geldi. Hastaneye götürülen N.Y.'nin, 1.80 promil alkollü olduğu tespit edildi. N.Y.'nin ailesi, kızları ile içki içip, eve getiren F.A. hakkında şikayetçi oldu.

KIZIN İFADESİYLE SERBEST KALDI

Olay sonrası güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen F.A., gözaltına alındı. F.A., ifadesinde, kızı alkollü olduğu için evine bıraktığını, herhangi bir istismarda bulunmadığını söyledi. N.Y. de alınan ilk ifadesinde istismara uğramadığını söyleyince F.A. serbest bırakıldı.

ADLİ TIP RAPORU SONRASI İTİRAF ETTİ

Adli Tıp Kurumu'nda istenilen raporun, kızın cinsel istismara uğradığını ortaya koyması üzerine N.Y.'nin yeniden ifadesi alındı. N.Y., sosyal medyadan tanıştığı F.A. ile içki içtiklerini ardından da gittikleri evlerinde cinsel istismara uğradığını söyledi. İlk ifadesinde ailesinden korktuğu için olayı anlatmadığını itiraf eden N.Y., F.A.'dan şikayetçi oldu. Bunun üzerine şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı ancak F.A. evinde bulunamadı. Adli Tıp Kurumu raporu, kızın ifadesi ve güvenlik kamerası görüntülerinin dosyaya girmesiyle F.A. hakkında, 'cinsel istismar' suçundan 16 yılı kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame, Ankara 36'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı.

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13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunmuştu! İstenilen ceza belli oldu
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