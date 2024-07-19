13 yaşındaki çocuk evinde uyurken vuruldu

Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde dün saat 09.00 sıralarında motosikletli bir kişi, 4 katlı binaya yanaşarak bodrum katına doğru ateş etti. Pencereden içeri giren kurşunlar o sırada uykuda olan 13 yaşındaki Evin A.'ya isabet etti. Evin A. yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kolundan yaralanan Evin A. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Evin A.'nın annesi Semra Akdağ, "Kızım 'Anne' diye seslendi. Kanlar içindeki halini görünce şok geçirdim. Kimin yaptığını da bilmiyoruz. Durduk yere oldu" dedi.