Haberler Yaşam Haberleri 13 yaşındaki çocuk evinde uyurken vuruldu
Giriş Tarihi: 19.7.2024

13 yaşındaki çocuk evinde uyurken vuruldu

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde dün saat 09.00 sıralarında motosikletli bir kişi, 4 katlı binaya yanaşarak bodrum katına doğru ateş etti. Pencereden içeri giren kurşunlar o sırada uykuda olan 13 yaşındaki Evin A.'ya isabet etti. Evin A. yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kolundan yaralanan Evin A. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Evin A.'nın annesi Semra Akdağ, "Kızım 'Anne' diye seslendi. Kanlar içindeki halini görünce şok geçirdim. Kimin yaptığını da bilmiyoruz. Durduk yere oldu" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
13 yaşındaki çocuk evinde uyurken vuruldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA