13 yaşındaki Hanife yatağında ölü bulundu

Düzce'de, Hanife Betül Keçe (13), ailesi ile yaşadığı evde sabah yatağında ölü bulundu. Olay, sabah saatlerinde Darıcı Mahallesi Bayrak Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Ailesi, önceki gece saatlerinde uyuyan Hanife Betül Keçe'yi, dün sabah okula göndermek için yatağından kaldırmaya çalıştı. Ancak çocuk uyanmadı. Aile, sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen ekipler çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Eve polis de çağrılırken, çocuğun cansız bedeni Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Hanife Betül Keçe'nin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belli olacak. DHA