13 yaşındaki kıza sözlü tacizde bulunan taksici için yargı vakti

Çekmeköy'de 30 Eylül 2023 günü okuldan çıkan 13 yaşındaki İ.Ö., servis olmadığı için okulun önündeki taksiye binmişti. İddiaya göre taksi şoförü Hasan G., küçük kıza "Gözlerin çok güzel, çok olgunsun" şeklinde sözlü tacizde bulunmuştu. İ.Ö., taksi şoförünün bu tavrından rahatsız olduğu için taksiden inerek evine gitmiş, durumu ailesine anlatmıştı. Bunun üzerine ailenin şoförden şikayetçi olması sonucu gözaltına alınan şüpheli Hasan G., adli makamlarca tutuklanmıştı.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili yürütülen soruşturmayı tamamladı. Savcılık hazırlanan iddianamede, olay günü İ.Ö.'nün okul çıkışı eve gitmek için taksiye bindiğini, şüpheli taksi şoförünün mağdura yönelik "Gözlerin çok güzel, yaşına göre çok olgunsun" şeklinde sözler sarf ettiğini ve şüphelinin alınan ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini açıkladı. İddianamede, kamera görüntülerinin de mağdurun ifadesini destekler nitelikte olduğunun altı çizilirken şüpheli Hasan G.'nin "Çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan 3 yıla kadar hapsi istendi.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

İstanbul Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesi bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Hasan G. bulunduğu cezaevinden getirilirken mağdur İ.Ö. ve mağdurun babası müşteki B.Ö. ile taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmaya mağdur İ.Ö., pedagog eşliğinde görüşme odasından SEGBİS sistemiyle katıldı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Duruşmadaki savunmasında tutuklu sanık Hasan G., "Olay tarihinde mağdur çocuğa, 'gözlerin çok güzel, yaşına göre çok olgunsun' şeklinde söz sarf etmedim" diyerek suçlamaları reddetti. Duruşmada pedagog eşliğinde beyanı alınan İ.Ö. (13) ise "Ek dersim olduğu gün okul çıkışı taksiye bindim. Taksici bana yaşımı sordu. Ben de 12-13 yaşında olduğumu söyledim. Bana yaşına göre olgunsun dedi. Yine eski ilişkilerinden bahsetti." dedi.

"BANA DUYGUSAL İLİŞKİLERİNİ ANLATTI"

İfadesinin devamında mağdur İ.Ö., "2 yıllık sevgilisi çok yakın arkadaşıyla kendisini aldattığını hatta bu nedenle hastanede kaldığını söyledi. Normalde antidepresan ilaçları kullandığını ancak o gün ilacını almadığını söyledi. Yalnız olduğunu ifade ederek gözlerin çok güzelmiş dedi. Yine 12 yaşından beri sigara içtiğini söyleyerek benim sigara içip içmediğimi sordu. Ardından sigara yaktı. Gece 03.00'a kadar alkol aldığından bahsetti. Korktuğum için araçtan inmek istedim. Normalde eve gidip oradan arkadaşıma geçecektim ancak korktuğum için evin önünde indim. Eve girerken sanığın kapıda beklediğini gördüm" şeklinde konuştu.

BABADAN İSTİSMARCILARIN TAKTİKLERİNİ ANLATAN MAKALE İBRAZI

Müşteki B.Ö. sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyerek "Cinsel istismarcıların küçük çocuklara yönelik izledikleri yöntem ve stratejilere ilişkin çok sayıda makaleler okudum. Bu olayda da sanığın kızıma yönelik benzer bir yaklaşımı olmuştur. Bu makaleleri mahkemenize ibraz ediyorum" ifadelerini kullandı.

MÜTALAADA "SANIK TAKSİ KULLANMASIN" DENİLDİ

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, mağdurun pedagog eşliğinde alınan savunmalarında herhangi bir çelişkiye düşmediğini, normal bir takside yaşı büyük bir bayanla dahi yapılmayacak sohbetlerin küçük bir kız çocuğuyla yapılmasının "Çocuğa karşı cinsel taciz" suçunu oluşturduğunu ve sanığın taksi kullanmaması gerektiğini vurgulayarak sanığın 3 yıla kadar hapis talebiyle cezalandırılmasını istedi.

TAHLİYE KARARIYLA DAVA ERTELENDİ

Duruşma sonu mahkeme, söz konusu taksideki kameraların çalışıp çalışmadığının tespiti için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaştırma Dairesi Başkanlığı'na yazı yazılmasına, sanığın 3 ay süreyle taksi kullanmamasına ve sanığın tahliyesine karar vererek davayı erteledi.