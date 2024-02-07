13 yaşındaki kıza sözlü tacizde bulunmuştu! Taksici sanık 5 yıl süreyle denetim altında olacak

Çekmeköy'de 30 Eylül 2023 günü okuldan çıkan 13 yaşındaki İ.Ö., servis olmadığı için okulun önündeki taksiye binmişti. İddiaya göre taksi şoförü Hasan Güneş, küçük kıza "Gözlerin çok güzel, çok olgunsun" şeklinde sözlü tacizde bulunmuştu. İ.Ö., taksi şoförünün bu tavrından rahatsız olduğu için taksiden inerek evine gitmiş, durumu ailesine anlatmıştı. Bunun üzerine ailenin şoförden şikayetçi olması sonucu gözaltına alınan şüpheli Hasan Güneş, adli makamlarca tutuklanmıştı. Şüpheli Hasan Güneş'e "Çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

ÖNCEKİ SAVUNMALARINI TEKRARLADI

İstanbul Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Duruşmaya sanık Hasan Güneş ve taraf avukatları katıldı. sanık Hasan Güneş, duruşmada önceki savunmalarını tekrar ettiğini söylerken duruşma savcısı da önceki celse sanığın cezalandırılması yönündeki mütalaasını tekrarladı.

5 YIL DENETİME TABİ OLACAK

Duruşma sonu mahkeme, sanık Hasan Güneş'in "Çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmederek sanığın 5 yıl boyunca denetime tabi tutulmasını kararlaştırdı.