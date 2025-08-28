13 yaşındaki Mısırlı çocuk, sosyal medyadaki akımın kurbanı oldu

Mısır'da 13 yaşındaki bir çocuk, sosyal medyada yayılan 'Rameni Çiğ Ye' yarışmasının kurbanı oldu. Akıma uyarak 3 paket pişmemiş hazır erişteyi art arda tüketti. Yarım saat içinde mide ağrısı ve kusma yaşayan genç, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası polis, eriştelerin satıldığı marketin sahibini sorguya çekti. Ürünlerin laboratuvar testlerinde zehirli veya uygunsuz herhangi bir maddeye rastlanmadı. Yetkililer, ölümün gıdanın içeriğinden değil, tüketim şekli ve aşırı miktardan kaynaklandığını belirledi.