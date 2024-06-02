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Giriş Tarihi: 2.6.2024 15:53

13 yaşındaki Ramazan Kanbağ 2 gündür kayıp: Oğlumuzun hayatından endişe ediyoruz!

Adana'da 13 yaşındaki Ramazan Kanbağ, önceki gün evden çıktı, bir daha da kendisinden haber alınamadı. Polise başvuran baba, "Oğlumuzun hayatından endişe ediyoruz" diyerek yardım çağrısı yaptı.

DHA
13 yaşındaki Ramazan Kanbağ 2 gündür kayıp: Oğlumuzun hayatından endişe ediyoruz!

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Solaklı Mahallesi'nde dün meydana geldi. İddiaya göre, 13 yaşındaki Ramazan Kanbağ dün saat 16 sularında Solaklı Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Kanbağ, o saatten sonra bir daha evine gelmeyince baba Mustafa Kanbağ polise başvurdu.

Ancak aradan bir gün geçmesine rağmen çocuktan haber alınamadı. Baba Kanbağ, oğlunun hayatından endişe ettiğini, nereye gittiğini bilmediklerini, bir an önce bulunmasını istediklerini söyledi. Kanbağ, ailesinin perişan olduğunu, Ramazan'ı her yerde aradıklarını ancak bir türlü bulamadıklarını ifade etti.

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13 yaşındaki Ramazan Kanbağ 2 gündür kayıp: Oğlumuzun hayatından endişe ediyoruz!
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