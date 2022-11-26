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Giriş Tarihi: 26.11.2022 15:54 Son Güncelleme: 26.11.2022 16:15

13 yıl sonra gelen itiraf sır cinayeti çözdü

Denizli’den Muğla’ya çalışmaya gelen Bayram Tosun, 2009 yılında sır bir şekilde ortadan kayboldu. Tosun’un ölümü, 13 yıl sonra bir televizyon programında aydınlandı. Tosun’u son gören, birlikte inşaatlarda çalışan Veysel Turhan’ın eşi Keziban Turhan, flaş bir itirafta bulundu. Turhan, Bayram Tosun’u eşiyle öldürdüklerini itiraf etti. Tosun’un cesedinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
13 yıl sonra gelen itiraf sır cinayeti çözdü

Denizli'den Muğla'nın Menteşe ilçesine inşaatlarda çalışmak için gelen Bayram Tosun, 2009 yılında sır bir şekilde ortadan kayboldu. Tosun'un eşi İmran Tosun ve oğlu Aşkın Tosun, Denizli Cumhuriyet Savcılığına müracaat ederek dosyanın tekrar açılmasını istedi.

13 yıl önce kaybolan vatandaşın cinayete kurban gidebileceği şüphesi üzerine Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatılmıştı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Konu özel bir televizyon kanalında yayınlanan programa taşındı. Programa ölen Bayram Tosun'un eşi İmran Tosun, en son gören iş arkadaşı Veysel Turhan, Turhan'ın kız kardeşi Hacer Turhan, eşi Kezban Turhan ve Veysel Turhan'ın kardeşi Kemal Turhan katıldı. Tosun'u son gören, birlikte inşaatlarda çalışan Veysel Turhan'ın eşi Keziban Turhan, flaş bir itirafta bulundu. Turhan, Bayram Tosun'u eşiyle öldürdüklerini itiraf etti. Turhan eşi Veysel ile Tosun'u silahla öldürdükten sonra, yanlarında Kemal ile birlikte cesedi, Kozağaç Mahallesi yakınlarında bir derenin kenarına gömdüklerini söyledi. Denizli Cinayet Büro Amirliği ekipleri Veysel Turhan, Keziban Turhan ve Keziban Turhan'ın kardeşi Kemal B.'yi gözaltına aldı.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

13 yıl önce işlenen cinayetin şüphelileri, olayı soruşturan Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekiplerine yer gösterdi. Bölgede iş makinalarıyla arama çalışması başlatıldı. Dere içinde uzun süre yapılan arama çalışmasında Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri de çevrede arama çalışmasına katıldı. Bölgede iş makinalarıyla arama çalışmaları sürüyor.

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13 yıl sonra gelen itiraf sır cinayeti çözdü
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