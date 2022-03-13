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Giriş Tarihi: 14.3.2022

13 yıl sonra ortaya çıktı

13 yıl sonra ortaya çıktı
DİYARBAKIR'DA UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve 200 civarında farklı kuş türüne ev sahipliği yapan Hevsel Bahçeleri'nde dağ incir kuşu (Anthus spinoletta) 13 yıl sonra yeniden görüntülendi. Asya ve Avrupa kıtalarının güney kesimlerinde yayılım gösteren, yaz aylarında dağ yamaçları ile kayalık ve ağaçların olmadığı bölgelerde görülen dağ incir kuşu, kış aylarında ise ıslak çayırlarla, sulak alanları tercih ediyor. Dağ incir kuşu, küçük su birikintilerindeki böcek ve larvalarla, bazen de uçan böcekleri havada avlayarak besleniyor. Küçük bir ötücü kuş olan dağ incir kuşu, en son 11 Ocak 2009'da Dicle Vadisi'nde görüntülenmişti. DHA

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13 yıl sonra ortaya çıktı
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