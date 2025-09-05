13 yıldır dinmeyen acı! Oğlumuzun ölümünü çözün

Osmaniye'de 13 yıl önce arkadaşlarıyla gittiği domuz avında av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybeden Tahsin Karaüce'nin (20) ailesi, oğullarının cinayete kurban gittiğini ileri sürerek, katil ya da katillerin bulunmasını istedi. 13 yıldır oğullarının ölümünün çözülememesinin kendilerini derinden üzdüğünü dile getiren Durdu-Safinaz Karaüce çifti, "Oğlum olaydan 3-4 gün sonra askere gidecekti. Ama öldürüldü. Acımız ilk günkü gibi taze. Yavrumuzu kimin öldürdüğünü bilmiyoruz. Bizi evladımızdan eden kişi ya da kişiler elini kolunu sallayarak geziyor. Katil ya da katillerin bulunması acımızı biraz olsun hafifletecek" dediler.

ASKERE GİDECEKTİ

Tahsin Karaüce'yi hayattan koparan olay Kadirli ilçesinde 2012 yılının Haziran ayında yaşandı. İstanbul'da inşaatlarda çalışan Tahsin Karaüce, askere gitmek için ailesiyle vedalaşmak için memleketine geldi. Askere gitmeden önce mahalledeki arkadaşları Soner I., Ahmet K. ve Yılmaz K. ile birlikte Kızyusuflu köyü Haramidere mevkiine domuz avına gitti. Av sırasında Tahsin Karaüce iddiaya göre birden fazla av tüfeğinden çıkan saçmalarla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Arkadaşları olay yerinden kaçarken bir vatandaş tarafından bulunarak hastaneye kaldırılan talihsiz genç kurtarılamadı. Gözaltına alınan 3 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest kaldı.

ACIMIZ HAFİFLEYECEK

Çocuklarının bugüne kadar ölümünün aydınlatılması aile de ikinci acı yaşatıyor. Anne Safinaz Karaüce oğlunun cinayete kurban gittiğini ileri sürerek, "Oğlum arkadaşlarıyla ilgili bazı yasa dışı olaylara tanık olduğunu ve cinayete kurban gitti. Yavrumu bizden koparanlar dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor. Oğlumun katil ya da katillerinin bulunmasını istiyoruz. Acımız bir nebze olsun hafifleyecek" diyerek gözyaşı döktü.

DOSYA EKSİK YAPILMIŞ İDDİASI

Oğlunun ölümünden sonra gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakıldığını ifade eden baba Durdu Karaüce ise, "Oğlum av sırasında öldürülüyor. Arkadaşları olay yerinden kaçıyor. Jandarma dosyayı eksik tamamlamadığı için bu şahıslar serbest kaldı. Müge Anlı'ya çıkmak istiyoruz. Elimde bazı belgeler var, onlara vermek istiyorum. Oğlumun faili meçhul cinayete kurban gitmesini istemiyoruz. Dosya yeniden incelensin. Acımızı dindirin. Biz her gün oğlumuzla yatıyoruz, onunla kalkıyoruz" diye konuştu.