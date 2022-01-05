130 liralık faturaya sinirlenerek GSM bayiinde 2 çalışanı vurmuştu! Cezası onandı

Olay, 18 Nisan 2019 tarihinde Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi İtfaiye Caddesi üzerinde bulunan bir GSM bayiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, kontörlü olan hattını faturalı hatta çeviren P.T., 130 liralık fatura gelmesine öfkelenerek GSM bayiine gitti. Burada çalışanlarla konuşmaya başlayan şahıs, üzerindeki tabanca ile T.Y. ve A.D. isimli bayi çalışanı iki kadını yaraladı. Olay yerinden kaçtıktan sonra polise teslim olan ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan sanık hakkında verilen 32 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.