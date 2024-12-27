133 yıl cezalı firari pazarcı yakalandı: Cezaevi firarisi pazarcı oldu

Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Kırşehir 2 Nolu Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden hükümlü M.B.'nin Etimesgut ve Sincan bölgelerinde saklandığına dair istihbari bilgi aldı. Bunun üzerine özel bir ekip kurularak operasyon planı başlatıldı. Cezaevine girmeden önce pazarcılık yaptığı belirlenen M.B.'yi yakalamak için ilçe genelindeki pazar yerleri didik didik kontrol edildi.

PAZAR YERİNDE KAÇIŞ DENEMESİ

Ekipler, Yeşilova Mahallesi'ndeki pazar yerinde denetim yaparken şüpheli hareketler sergileyen 50'li yaşlardaki bir erkeği fark etti. Polis, şüpheliyi takibe aldı ancak şahıs, durumdan şüphelenip kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucunda firari hükümlü kıskıvrak yakalandı.

CEZAEVİNE SEVK EDİLECEK

Yapılan kimlik kontrolünde, yakalanan kişinin yol kesme, hırsızlık ve silahla yağma suçlarından toplamda 133 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.B. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan firarinin işlemlerinin ardından tekrar cezaevine gönderileceği öğrenildi.

POLİSİN BAŞARILI TAKİBİ SONUÇ VERDİ

Başarılı bir operasyonla firariyi yakalayan polis ekipleri, suç ve suçlularla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Ankara Emniyeti, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.