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Giriş Tarihi: 13.8.2022 11:59 Son Güncelleme: 13.8.2022 12:08

136 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen Iğdır'dan ülkelerine gönderildi.

HALİT ÖZTÜRK HALİT ÖZTÜRK
136 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında, düzensiz göçmenler charter seferleriyle ülkelerine gönderiliyor.Bu kapsamda geri gönderme merkezlerindeki 136 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, Iğdır İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sağlık kontrolünden geçirilerek Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na getirildi.

Pasaport ve güvenlik işlemleri tamamlanan göçmenler, charter seferleriyle Afganistan'ın başkenti Kabil'e gönderildi. 6-13 Ağustos tarihleri arasında Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan toplam 906 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, Iğdır'dan yapılan 6 charter seferiyle ülkelerine gönderildi.Bu yıl sınır dışı edilen Afganistan uyruklu yabancı sayısı 38 bin 795'a yükselirken, bu yıl yurt geneli sınır dışı edilen toplam düzensiz göçmen sayısı ise 63 bin 298 olarak kayıtlara geçti.

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136 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi
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