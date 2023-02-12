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Giriş Tarihi: 12.2.2023 13:42

138. saatte gelen mucize! 138 saat sonra enkaz altından kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan 5 katlı binanın enkazı altında kalan 3 kişilik aile, arama-kurtarma ekipleri tarafından 138. saatte enkaz altından sağ olarak kurtarıldı.

DHA

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesi olan ve 10 kenti vuran 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bursa'dan bölgeye giden Osmangazi Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Bulvarı üzerinde yer alan 5 katlı Kiraz Apartmanı'nın enkazında yürüttükleri dinleme çalışmasında, enkaz altından ses geldiğini tespit etti.

"HARİKASIN ENSAR, ADIN ÇOK GÜZEL"

Bunun üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, önce 17 yaşındaki Ensar Taşan'a ulaştı. Depremden 138 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarılan Ensar'ı sedyeye alarak ilk müdahalesini yapan ekipler, "Harikasın Ensar. Adın çok güzel" diyerek ona moral verdi. Ensar ise ekiplere, "Sen harikasın ağabey, estağfurullah" diye yanıt verdi.

"ANNEME BAKAR MISINIZ NE OLUR?"

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Ensar'ın, "Anneme bakar mısınız ne olur" diyerek yardım istediği annesi Yasemin ile babası Celal Taşan da ekipler tarafından enkazdan çıkarıldı.

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138. saatte gelen mucize! 138 saat sonra enkaz altından kurtarıldı
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