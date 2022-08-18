138’inci Kovid testi pozitif çıktı

Koronavirüs salgınının üst düzey korku ve kaygıya yol açtığı kişilerden biri olan Samsunlu esnaf Kaşif Sevinç'in, 138 test sayısıyla Türkiye'de en fazla Kovid testi olan vatandaş olduğu tahmin ediliyor. Pandemi başladığı yıldan günümüze kadar 'Acaba korona mıyım?' endişesinden dolayı Sevinç, 138 kere Kovid testi oldu.En son yaptırdığı test sonucu pozitif çıkan Sevinç "Sonunda ben de bu virüse yakalandım. Çok şükür hafif atlatıyorum. 4 gün oldu. Çok korkuyordum ama korktuğum gibi değilmiş. Aynı gün içinde Merzifon'da, Çorum'da ve Samsun'da test verdim. 1 gün içerisinde 3 kere test vermiş oldum" diye konuştu. Hastanın kontrollerini yapan Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya da "Herkes bu virüsle karşılaşacak ama aşıyla korunabileceğimizi söylüyoruz Bu vakada da aşılar korudu" diye konuştu.