14 asırlık Habib-i Neccar Camisi depremde yıkıldı

Hatay'ın en büyük ilçesi olan ve eski Antakya'da bulunan Kurtuluş Caddesi üzerindeki 14 asırlık Habib-i Neccar Camisi, Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük depremin ardından yıkıldı.

638 yılında Müslüman Araplar tarafından inşaa edilen Habib-i Neccar Camisi, birçok depremi atlatmış ve tadilat gömüştü.

İçerisinde cami, iki türbe, medrese ve şadırvan bulunan Habib-i Neccar, bölgeyi gezen turistlerin de ziyaret ettiği tarihi camiler arasında yer aldı.

Tarihi 7'nci yüzyıla dayanan cami ve avlusunda 19'uncu yüzyılda bir şadırvan da inşa edilmişti.

Anadolu'nun ilk camilerinden biri olan Antakya'daki 14 asırlık Habib-i Neccar Camisi'nin depremden önceki hali.