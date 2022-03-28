14 bin 364 yeni vaka, 61 vefat

Türkiye'de dün 272 bin 435 Kovid- 19 testi yapıldı, 14 bin 364 kişinin testi pozitif çıktı. 61 kişi yaşamını yitirirken, iyileşenlerin sayısı 18 bin 526 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85.33, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93.08 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 823 bin 531 doza yükseldi. 18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu. ANKARA