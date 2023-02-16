14 bin 836 depremzede Kocaeli’de misafir ediliyor

17 Ağustos 1999 depremini yaşayan Kocaelilerin, "Sizi en iyi biz anlarız" sloganı başlattığı yardım kampanyası adeta yağmur olup deprem bölgesine yağdı. Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ilin etkilendiği deprem felaketinin hemen ardından, pek çok ilde olduğu gibi Kocaeli'nde Valilik koordinasyonu ile ilk etapta bölgeye ihtiyaç duyulacak araçlar, arama kurtarma ekipleri ve temel ihtiyaç malzemeleri gönderildi.
Daha sonra çok sayıda personel ve araç deprem bölgesine sevk edildi. Ayrıca kısa sürede organize edilen ve değişik noktalarda oluşturulan lojistik merkezlerinde yardımlar toplandı. Valilik koordinesinde, çok sayıda personelin yanı sıra yüzlerce gönüllünün desteği ile yardımsever Kocaelilerden toplanan Tır'lar peş peşe bölgeye gönderildi.
14 BİN 836 DEPREMZEDE KOCAELİ'NDE
Kocaeli'nde devam eden yardım çalışmaları kapsamında, ilk günden 14 Şubat günü saat 21:00'e kadar genel ihtiyaç malzemeleri olan kışlık kıyafet, hijyen malzemesi, battaniye, yorgun, tulum, ısıtıcı, gıda ve sudan oluşan 851 Tır ve kamyon , 64 tren vagonu ve 3 gemi yardımı deprem bölgelerine gönderildi.
Ayrıca 961 çadır, 10 tuvalet, 1 duş, 241 konteyner, 478 iş makinesi, 3 bin 583 hizmet aracı ve kamu personeli ile gönüllülerden oluşan 4 bin 87 personel deprem bölgelerinde görev yapıyor. Yine deprem bölgelerinden Kocaeli'ne gelen 14 bin 836 depremzedenin barınma ihtiyaçları Kocaeli Valiliği koordinasyonunda karşılandı.