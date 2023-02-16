14 bin 836 depremzede Kocaeli’de misafir ediliyor

17 Ağustos 1999 depremini yaşayan Kocaelilerin, "Sizi en iyi biz anlarız" sloganı başlattığı yardım kampanyası adeta yağmur olup deprem bölgesine yağdı. Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ilin etkilendiği deprem felaketinin hemen ardından, pek çok ilde olduğu gibi Kocaeli'nde Valilik koordinasyonu ile ilk etapta bölgeye ihtiyaç duyulacak araçlar, arama kurtarma ekipleri ve temel ihtiyaç malzemeleri gönderildi.